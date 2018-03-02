Sixers, hasrete son verdi – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Sixers, hasrete son verdi

    Sixers, hasrete son verdi

    Amerikan 'nde (NBA) 'ı deplasmanda 108-97 mağlup eden Philadelphia 76ers, rakibini 11 maç sonra yenmeyi başardı.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde , sahasında Philadelphia 76ers'a 108-97 yenildi.

    Konuk ekipte 17 sayı, 14 ribauntla Joel Embiid, 10 sayı, 10 ribauntla da Robert Covington'ın "double-double" yaptığı mücadelede, JJ Redick 22, Ben Simmons 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    Atlanta Hawks'tan eski takımı Sixers'a geri dönen milli oyuncu , mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

    Milli basketbolcu 'ın 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle oynadığı Cleveland Cavaliers'ta ise LeBron James 30 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansıyla mağlubiyete engel olamadı.

    - Blazers seriyi sürdürdü
    Batı Konferansı'nda üst sıralara oynayan takımların mücadelesinde Portland Trail Blazers, sahasında Minnesota Timberwolves'ı 108-99 yendi.

    Üst üste beşinci galibiyetini alan ev sahibi ekipte, Damian Lillard 35 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Al-Farouq Aminu 10 sayı, 12 ribaunt, Ed Davis 10 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

    Konuk takımda Karl-Anthony Towns 34 sayı, 17 ribaunt, Andrew Wiggins de 21 sayı, 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

    NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Miami Heat-Los Angeles Lakers: 113-131

    Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 97-108

    Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 116-111

    Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 108-99

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:31
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