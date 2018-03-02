İşte Ersan’ın yeni takımı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    İşte Ersan’ın yeni takımı

    İşte Ersan’ın yeni takımı
    ERSAN İlyasova sezon başında transfer olduğu ile yollarını ayırdı. Furkan Korkmaz'ın oynadığı Philadelphia 76ers ile anlaşan milli basketbolcu, dün sözleşme imzaladı. Philadelphia'da daha önce de forma giyen milli basketbolcu, bu sezon oynadığı 46 maçta 10.9 sayı, 5.5 ribaunt ortalaması yakaladı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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