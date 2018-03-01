Rockets'ın durmaya niyeti yok – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Rockets'ın durmaya niyeti yok

    Rockets'ın durmaya niyeti yok

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip , Clippers deplasmanından 105-92 galip ayrıldı.

    Rockets'ı galibiyete, 25 sayı, 7 asistle oynayan James Harden, 22 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 22 sayı kaydeden Eric Gordon taşıdı.

    Clippers'ta Tobias Harris 24, Montrezl Harrell 22, Milos Teodosic ve Lou Williams 13'er sayıyla mücadele etti.

    - Pelicans'ı Davis sürüklüyor
    Ligin son haftalardaki formda ekiplerinden , konuk olduğu 'ü 121-116 yenerek galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkardı.

    Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı, 15 ribaunt, Rajon Rondo da 13 sayı, 12 asist, 8 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 25 sayı kaydetti.

    Spurs cephesinde Rudy Gay'in 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok, Dejounte Murray'nin 18 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Emanuel Ginobili'nin 17 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

    Pelicans'ın all-star forveti Davis, şubat ayında çıktığı 11 maçta 35 sayı, 13 ribaunt, 2,5 top çalma ve 2,2 blok ortalamalarını yakaladı.

    Davis böylece, son 40 sezondur bir ayı 35 sayı ve 10 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayan iki oyuncudan biri oldu. Bunu başaran diğer isim Moses Malone'du.

    - Raptors hız kesmiyor
    Doğu Konferansı lideri , konuk olduğu 'i 117-104 mağlup ederek son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.

    Raptors'ta 21 sayı atan DeMar DeRozan, 17 sayı, 11 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Kyle Lowry ve 13 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok üreten Jakob Poeltl, galibiyetin mimarları oldu.

    Magic'te Evan Fournier ve Mario Hezonja 17'şer sayı kaydetti. Aaron Gordon 11 sayı, 10 ribaunt, Nikola Vucevic ise 14 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 110-87

    Orlando Magic-Toronto Raptors: 104-117

    Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 107-102

    Boston Celtics-Charlotte Hornets: 134-106

    Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 102-110

    Washington Wizards-Golden State Warriors: 101-109

    Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 110-111 (uzatmada)

    San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 116-121

    Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 92-105

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:04
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