Ersan ile Furkan takım arkadaşı oldu – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Ersan ile Furkan takım arkadaşı oldu

    Ersan ile Furkan takım arkadaşı oldu

    Amerikan 'nde () 'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'tan 'yı kadrosuna kattı.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 76ers'ın forvet pozisyonunda görev alan milli basketbolcu ile sözleşme imzaladığı belirtilirken, anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.

    Sezona Hawks'ta başlayan ve iki yıl önce de 76ers forması giyen Ersan İlyasova, NBA'de bu iki takımın yanı sıra Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Oklahoma City Thunder'da görev yaptı.

    Milli basketbolcu 'ın takım arkadaşı olacak Ersan, bu sezon Hawks formasıyla 40'ına ilk 5'te başladığı 46 maçta ortalama 25 dakika süre alarak 10,9 sayı, 5,5 ribaunt istatistikleri yakaladı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:46
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