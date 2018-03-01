Ersan ile Furkan takım arkadaşı oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'tan Ersan İlyasova'yı kadrosuna kattı.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 76ers'ın forvet pozisyonunda görev alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladığı belirtilirken, anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.
Sezona Hawks'ta başlayan ve iki yıl önce de 76ers forması giyen Ersan İlyasova, NBA'de bu iki takımın yanı sıra Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Oklahoma City Thunder'da görev yaptı.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takım arkadaşı olacak Ersan, bu sezon Hawks formasıyla 40'ına ilk 5'te başladığı 46 maçta ortalama 25 dakika süre alarak 10,9 sayı, 5,5 ribaunt istatistikleri yakaladı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:46
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Yorum
bjk advers QUARESMA oynadığı futbolla bir futbol ikonu mu yoksa modası geçmiş bir futbol rüküşü müdür ! Benim görüşüm futbol rüküşü olduğu yönündedir !
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mizmizfbli Dünyanın neresine giderseniz gidin o hareket cinsel seksuel bir hareketi temsil eder. Size yapsalar çeker vurursunuz. Az bile yemiş. HAydee
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"Her maç bir umut”
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celal beklenen bır sey herkese gec gs gelınce kendını yırt bosunamı 1 e karsı 17 dıyoruz
Ersan ile Furkan takım arkadaşı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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