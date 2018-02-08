EuroLeague'in yeni sponsoru Sinpaş GYO
Türkiye'de emlak yatırımları yapan Sinpaş GYO ile EuroLeague arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen törene EuroLeague Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bartomeu ve Sinpaş Genel Müdürü Seba Gacamer katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Seba Gacamer, "Yılın başında enerjimizi hep birlikte topladık. Bu güzel iş birliği ile sezona başlıyoruz. Zaman ve imkan buldukça Bursaspor, Denizli Baskete destek olduk. Bunun gibi irili ufaklı çok desteğimiz oldu. 2010 yılında Bursaspor'a sponsor olduk, uğur getirdik ve Bursaspor sezonu şampiyon tamamladı. Bugün de Avrupa takımlarının kıyasıya mücadele ettiği bir lige sponsor olduk. İlk defa bir gayrimenkul firması buraya sponsor oluyor. Geçen sene burada Fenerbahçe şampiyon oldu. Biz inanıyoruz ki bu başarılarımız devam edecek" dedi.
"YENİ PROJEMİZDE OBRADOVIC İLE ÇALIŞTIK"
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic'in basketbol tutkusunu kendilerine örnek aldıklarını belirten Gacamer, "Biz de yeni projemizde Sayın Obradovic ile çalışma fırsatı bulduk. Bizimle yer aldığı projede oldukça rahat etmesini söyledik. Olduğu gibi davranmasını istedik. O da bunu gerçekleştirdi. Ortaya güzel bir iş çıktı" diye konuştu.
"ANLAŞMA 1 YILLIK OLACAK"
Son olarak sponsorluk anlaşmasıyla ilgili bilgiler veren Gacamer, "Anlaşmamız 1 senelik olacak. Fakat devam edebilecek bir proje" ifadelerini kullandı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:24
-
Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
-
F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
-
Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
EuroLeague'in yeni sponsoru Sinpaş GYO haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.