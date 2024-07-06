Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçeli oyuncuyu övdü! İşte o sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, EURO 2024'te oynanacak Hollanda - Türkiye karşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"KAAN AYHAN ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR"

"Kaan saha içi, saha dışı önemli işler yapıyor. Kerem, Portekiz maçının en iyilerinden biriydi. Milli takımı desteklemek için buradayım, desteği hak ediyorlar. Bu kadar genç bir takımın çeyrek finali görmesi önemli bir şey, gelecek için önemli bir şey. İyi bir kadromuz var ve son maçtaki mücadele muhteşemdi. Önemli dakikalarda goller attık. Bugün yine mücadele gücümüzün yüksek olması önemli olacak. Kaan'ın arkada üçlüye dönmesi önemliydi. Rakibi orada şaşırttık diziliş olarak. Barış herhalde merkezde başlayacak ama Arda ile hep yer değiştiriyorlar. Kenan performansının çok altında kaldı, daha çok şey bekliyoruz ondan. Dinlenmiş bir Hakan var elimizde. İsim olarak çok önemli bir takım Hollanda. Akıllı bir maç oynamamız gerekiyor. Onları önemseyeceğiz ama korkmadan oynamamız lazım."

"BARIŞ ALPER VE FERDİ'NİN PERFORMANSI DÜNYANIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE"

"Barış Alper ve Ferdi'nin performansı bütün dünyanın gözünün önünde. Sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin oyuncularına da önemli teklifler gelebilir. Türk futbolu için önemli gelişmeler bunlar."

"MERİH'E VERİLEN CEZA AKIL ALMAZ"

"Merih'e verilen akıl almaz bir ceza var. Samet dönüyor tabii ama tam Abdülkerim - Merih hattıyla savunma oturdu derken anlamsız bir ceza verildi Merih'e."