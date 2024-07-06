Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan A Milli Takım'a özel klip

EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yarı final mücadelesi veren ay-yıldızlılarımız için özel klip hazırladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından klibi paylaştı.
Altun, paylaşımında, "Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı. Haydi 'Bizim Çocuklar', yeni zaferler yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.
Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı...
Haydi #BizimÇocuklar, yeni zaferler yazma zamanı!🇹🇷 pic.twitter.com/J9Ey54Eh28
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 6, 2024