Haberler Haberler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan A Milli Takım'a özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan A Milli Takım'a özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele veren A Milli Futbol Takımı için özel klip hazırladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 22:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan A Milli Takım'a özel klip

EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yarı final mücadelesi veren ay-yıldızlılarımız için özel klip hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından klibi paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı. Haydi 'Bizim Çocuklar', yeni zaferler yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.

Hollanda - Türkiye | CANLI İZLE
Başkan Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı
DİĞER
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!
EURO 2024: Türkiye - Hollanda | CANLI
İngiltere penaltılarla yarı finalde!
Montella: Türk ruhunu sahaya yansıtmaya kararlıyız
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hollanda - Türkiye | CANLI İZLE
Başkan Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı
TRT 1 canlı maç izle
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (6 Temmuz)
HİCRİ YILBAŞI OKUNACAK DUALAR DİYANET | 2024 Muharrem ayı kılınacak namazlar, çekilecek zikir ve tesbihler
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 19:55
Dursun Özbek ve yönetimine yetki verildi Dursun Özbek ve yönetimine yetki verildi 19:14
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 18:48
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 18:29
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 17:54
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 17:45
Daha Eski
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 17:31
Cimbom'da yoğun mesai! Cimbom'da yoğun mesai! 16:10
Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! 15:59
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 15:55
Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor 15:32
Bashiru Lazio'da! Bashiru Lazio'da! 15:17