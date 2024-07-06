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Arda Güler'in harika şutuna direk izin vermedi! İşte o anlar

A Milli Takımı'mız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılarda Arda Güler'in 56. dakikada frikikten yaptığı harika vuruş direğe çarptı. İşte o anlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 23:24
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Arda Güler'in harika şutuna direk izin vermedi! İşte o anlar

EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımı'mız, Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılarda Arda Güler'in 56. dakikada frikikten yaptığı müthiş vuruşa direk izin vermedi.

Kaleye uzak bir bölgeden kazandığımız serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, harika bir vuruşla kaleyi denedi. Genç yıldızımızın yaptığı vuruş, Hollanda kalecisinin dokunuşuyla direğe çarptı ve dışarı gitti.

İşte o anlar...

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