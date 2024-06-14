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A Milli Takım Gürcistan maçına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 20:32
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A Milli Takım Gürcistan maçına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, düz koşuyla başladı. Isınma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN ANTRENMANA KATILMADI

Öte yandan tedavisi süren İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Cenk Tosun da tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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