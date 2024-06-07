EURO 2024 Analiz: Hollanda

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde tek şampiyonluğunu 1988'de yaşayan Hollanda Milli Takımı, EURO 2024'te ana favorilerden biri olmamasına rağmen 2. şampiyonluk için savaşacak. Hollanda, D Grubu'nda Fransa, Polonya ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'e katılacak Hollanda Milli Takımı, büyük turnuvalardaki şampiyonluk özlemini noktalamak istiyor.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamayan, Avrupa Şampiyonası'nda ise tek zaferini 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

D Grubu'nda Fransa, Polonya ve Avusturya ile mücadele edecek Hollanda'nın kupayı kazanma mücadelesi oldukça çetin geçecek.

İŞTE HOLLANDA MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton).

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Stefan de Vrij (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool).

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Leipzig), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq).

Forvet: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).

Hollanda'nın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

Jeremie Frimpong ve Denzel Dumfries ise Hollanda'nınn kanat oyunun işlemesi için en önemli parçalar.