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EURO 2024'E DOĞRU - A Grubu: Macaristan

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'te A Grubu'nda mücadele edecek olan Macaristan, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile mücadele edecek. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 13:17
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EURO 2024'E DOĞRU - A Grubu: Macaristan

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda yer alacak Macaristan, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile mücadele edecek.

Orta Avrupa ülkesi, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'te sahne alacak 24 takımdan biri olacak.

Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde daha önce 4 kez yer alan Macaristan, iki kez yarı final oynama başarısı gösterdi. İlk katıldığı 1964 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Macaristan, 1972'deki turnuvada dördüncülük ünvanını aldı.

Sonrasındaki 44 yılda dev organizasyona katılamayan Macaristan, hasretini 2016'da dindirdi. Bu şampiyonada son 16 turuna yükselen Macaristan, son olarak EURO 2020'de mücadele etti. Macarlar, son şampiyonada grup aşamasını geçemedi.

EURO 2024, bir döneme damga vuran Macar futbolunun beşinci Avrupa Şampiyonası olacak.

ELEMELERİ NAMAĞLUP TAMAMLADI

Macaristan, EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmedi.

Elemelerde G Grubu'nda yer alan Macaristan; Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamladı.

Macaristan'ın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Macaristan-Bulgaristan: 3-0

Karadağ-Macaristan: 0-0

Macaristan-Litvanya: 2-0

Sırbistan-Macaristan: 1-2

Macaristan-Sırbistan: 2-1

Litvanya-Macaristan: 2-2

Bulgaristan-Macaristan: 2-2

Macaristan-Karadağ: 3-1

Takımlar O G B M A Y Av. P
1. Macaristan 8 5 3 0 16 7 9 18
2. Sırbistan 8 4 2 2 15 9 6 14
3. Karadağ 8 3 2 3 9 11 -2 11
4. Litvanya 8 1 3 4 8 14 -6 6
5. Bulgaristan 8 0 4 4 7 14 -7 4

ÖNE ÇIKAN FUTBOLCUSU

Macaristan'da gözler Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'de olacak.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan'ın kaydettiği 16 gole 7 farklı futbolcu imza attı. Dominik Szoboszlai ile Barnabas Varga dörder, Martin Adam ile Roland Sallai ikişer, Adam Nagy, Willi Orban ile Balint Vecsei birer gol kaydetti.

Mevcut kadroda Szoboszlai 40 milli maçta, Sallai ise 47 milli müsabakada 12'şer kez ağları havalandırarak takımın en golcü oyuncuları oldu.

KADRO

Teknik direktör Marco Rossi'nin belirlediği Macaristan'ın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Peter Szappanos (Paks)

Savunma: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

Orta saha: Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia), Zsolt Nagy (Puskas Akademi), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)

Hücum: Martin Adam (Ulsan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemat), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros).

MAÇ TAKVİMİ

Macaristan'ın EURO 2024 A Grubu'nda oynayacağı maçların programı (TSİ) şöyle:

15 Haziran Cumartesi:

16.00 Macaristan-İsviçre (RheinEnergie)

19 Haziran Çarşamba:

19.00 Almanya-Macaristan (MHP Arena)

23 Haziran Pazar:

22.00 İskoçya-Macaristan (MHP Arena)

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