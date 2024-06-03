Haberler Haberler Euro 2024'e doğru - A Grubu: İsviçre

Euro 2024'e doğru - A Grubu: İsviçre

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'te A Grubu'nda yer alacak olan İsviçre, ev sahibi Almanya, Macaristan ve İskoçya ile mücadele edecek. İşte detaylar... İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 15:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Euro 2024'e doğru - A Grubu: İsviçre
- Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahibi Almanya, Macaristan ve İskoçya ile karşılaşacak - Tarihinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak İsviçre, en iyi derecesini EURO 2020'de çeyrek final oynayarak aldı

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda yer alacak İsviçre, ev sahibi Almanya, Macaristan ve İskoçya ile mücadele edecek.

Orta Avrupa ülkesi, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te A Grubu'nda yer alacak. Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre; Almanya, Macaristan ve İskoçya ile gruptan çıkmak için karşılaşacak.

Tarihinde daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alan İsviçre, son organizasyonlardaki çıkışıyla dikkati çekiyor. Kırmızı-beyazlı takım, 1996, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında gruptan çıkamadı. 2012'ye katılamayan İsviçre, 2016'da son 16 turu, 2020'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

ELEMELERDEKİ PERFORMANSI

İsviçre, EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek geldi.

Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, elemelerde Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaştı. Eleme grubunda 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan İsviçre, 1 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılarda eleme etabında Zeki Amdouni, attığı 6 golle takımının vize almasında başrolü oynadı. Ruben Vargas ve Renato Steffen üçer, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri ve Remo Freuler ikişer, Manuel Akanji, Silvan Widmer ve Cedric Itten ise birer gol kaydetti.

İSVİÇRE'NİN ELEMELERDE ALDIĞI SONUÇLAR VE PUAN DURUMU ŞÖYLE:

Belarus-İsviçre: 0-5

İsviçre-İsrail: 3-0

Andorra-İsviçre: 1-2

İsviçre-Romanya: 2-2

Kosova-İsviçre: 2-2

İsviçre-Andorra: 3-0

İsviçre-Belarus: 3-3

İsrail-İsviçre: 1-1

İsviçre-Kosova: 1-1

Romanya-İsviçre: 1-0

Takım O G B M A Y Av. P
1. Romanya 10 6 4 0 16 5 11 22
2. İsviçre 10 4 5 1 22 11 11 17
3. İsrail 10 4 3 3 11 11 0 15
4. Belarus 10 3 3 4 9 14 -5 12
5. Kosova 10 2 5 3 10 10 0 11
6. Andorra 10 0 2 8 3 20 -17 2

DİKKATİ ÇEKEN FUTBOLCULARI

İsviçre Milli Takımı'nın kadrosunda Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen birçok futbolcu bulunuyor.

Kaleci konusunda Yann Sommer ve Gregor Kobel gibi üst düzey iki oyuncusu bulunan İsviçre'nin kadrosunda savunmada Manuel Akanji ve Fabian Schar, orta sahada Denis Zakaria, Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, hücumda ise Breel Embolo, Noah Okafor ve Zeki Amdouni gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

KADRO

Teknik direktör Murat Yakın'ın belirlediği EURO 2024 aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Yann Sommer (Inter), Yvon Mvogo (Lorient), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Winterthur), Pascal Loretz (Luzern)

Savunma: Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Silvan Widmer (Mainz 05), Kevin Mbadu (Augsburg), Ulisses Garcia (Olimpik Marsilya), Cedric Zesigner (Wolfsburg), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Aurele Amenda (Young Boys), Albuan Hajdari (Lugano), Bryan Okoh (Salzburg)

Orta saha: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Michel Aebischer (Bologna), Fabian Rieder (Rennes), Uran Bislimi (Lugano), Ardon Jashari (Luzern), Filip Ugrinic (Young Boys), Vincent Sierro (Toulouse)

Hücum: Breel Embolo (Monaco), Steven Zuber (AEK Atina), Ruben Vargas (Augsburg), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Milan), Zeki Amdouni (Burnley), Andi Zeqiri (Genk), Dan Ndoye (Bologna), Kwadwo Duah (Ludogorets), Joel Monteiro (Young Boys)

MAÇ TAKVİMİ

İSVİÇRE'NİN EURO 2024 A GRUBU'NDA OYNAYACAĞI MAÇLARIN PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

15 Haziran Cumartesi:

16.00 Macaristan-İsviçre (RheinEnergie)

19 Haziran Çarşamba:

22.00 İskoçya-İsviçre (RheinEnergie)

23 Haziran Pazar:

22.00 İsviçre-Almanya (Deutsche Bank Park)

Mourinho'yu duyan F.Bahçe'ye geliyor! Bu transfer çok konuşulacak
Mourinho: Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...
DİĞER
Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi...
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı
Mourinho'dan flaş transfer sözleri!
Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro 2024'e doğru! Finallerin stadı: Berlin Olimpiyat!
Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman?
25 bin uzman erbaş alımı yapılacak
Çalışan annelere 325 Euro destek başvuru ekranı, şartları
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (3 Haziran)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak 15:46
Mourinho'dan Arda Güler sözleri! "Gelmek isterse..." Mourinho'dan Arda Güler sözleri! "Gelmek isterse..." 15:41
Ampute Milli Takımı'ndan Azerbaycan'a 12 gol! Ampute Milli Takımı'ndan Azerbaycan'a 12 gol! 15:40
Göztepe’de Nielsen ve Diouf yolcu! Göztepe’de Nielsen ve Diouf yolcu! 15:25
Milli takımda Ferdi Kadıoğlu idmana çıkmadı Milli takımda Ferdi Kadıoğlu idmana çıkmadı 14:58
Türkiye - İskoçya maçı ne zaman? Türkiye - İskoçya maçı ne zaman? 14:42
Daha Eski
Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden Biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden 14:41
Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman? Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman? 14:32
Mourinho'dan flaş transfer sözleri! Mourinho'dan flaş transfer sözleri! 14:27
Arsenal'de 22 ayrılık birden Arsenal'de 22 ayrılık birden 14:20
O yıldızdan Buruk'a flaş istek! O yıldızdan Buruk'a flaş istek! 13:58
A Milliler 625. maçına çıkacak! A Milliler 625. maçına çıkacak! 13:44