İngiltere Danimarka maçında savunma rekoru!

EURO 2020'de müthiş heyecanın sona ermesine artık yalnızca bir maç kaldı. Yarı finallerde İspanya'yı penaltılarla kupanın dışına iten İtalya ile, Danimarka'yı uzatmalarda mağlup eden İngiltere finalde kozlarını paylaşacak. Kupa, Wembley'de sahibini bulacak. Finale gelene kadar özellikle savunmalarıyla dikkat çeken iki ekibin kapışması nefesleri kesecek. Gök Mavililer turnuva boyunca 3 gol yerken, İngiltere finale savunma rekoru kırarak geldi.
İngiltere ve Danimarka arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İngiltere kalecisi Jordan Pickford, 30. dakikada Damsgaard'ın frikikten muhteşem vuruşuna engel olamadı. Pickford, kalesinde gördüğü golle birlikte Gordon Banks'in 720 dakikalık gol yememe rekorunu 721 dakikaya çıkardı.
İşte Gordon Banks'ın 1966 Dünya Kupası'nda rekor kırdığı maçlar;
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
İngiltere 2-0 Portekiz
GRUP AŞAMASI
İngiltere 0-0 Uruguay
İngiltere 2-0 Meksika
İngiltere 2-0 Fransa
ÇEYREK FİNAL
İngiltere 1-0 Arjantin
YARI FİNAL
İngiltere 2-1 Portekiz (Gol: 83. dakika Eusebio)
Jordan Pickford'ın gol yemediği karşılaşmalar ise şöyle;
GRUP AŞAMASI
İngiltere 1-0 Hırvatistan
İngiltere 0-0 İskoçya
Çekya 0-1 İngiltere
SON 16
İngiltere 2-0 Almanya
ÇEYREK FİNAL
Ukrayna 0-4 İngiltere
YARI FİNAL
İngiltere 2-1 Danimarka (Gol: 30. dakika Damsgaard)
İNGİLTERE TANDEMİ DİKKAT ÇEKTİ!
İngiltere'nin EURO 2020'de savunma ikilisi de dikkat çekti. Maguire ve Stones'un paylaştığı tandem, rakiplerine akan oyunda gol şansı tanımadı. Manchester United'ın stoperi Maguire, 4 maçta 376 dakika sahada kalırken, 20 kez top kaptı. Stones ise kaleci Pickford'dan sonra en fazla forma giyen isim oldu. Yıldız isim 6 maçta 545 dakika sahada kalırken 25 top kazandı.