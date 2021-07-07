İngiltere Danimarka maçında savunma rekoru!

EURO 2020'de müthiş heyecanın sona ermesine artık yalnızca bir maç kaldı. Yarı finallerde İspanya'yı penaltılarla kupanın dışına iten İtalya ile, Danimarka'yı uzatmalarda mağlup eden İngiltere finalde kozlarını paylaşacak. Kupa, Wembley'de sahibini bulacak. Finale gelene kadar özellikle savunmalarıyla dikkat çeken iki ekibin kapışması nefesleri kesecek. Gök Mavililer turnuva boyunca 3 gol yerken, İngiltere finale savunma rekoru kırarak geldi.

İngiltere ve Danimarka arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İngiltere kalecisi Jordan Pickford, 30. dakikada Damsgaard'ın frikikten muhteşem vuruşuna engel olamadı. Pickford, kalesinde gördüğü golle birlikte Gordon Banks'in 720 dakikalık gol yememe rekorunu 721 dakikaya çıkardı.

İşte Gordon Banks'ın 1966 Dünya Kupası'nda rekor kırdığı maçlar;

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

İngiltere 2-0 Portekiz

GRUP AŞAMASI

İngiltere 0-0 Uruguay

İngiltere 2-0 Meksika

İngiltere 2-0 Fransa

ÇEYREK FİNAL

İngiltere 1-0 Arjantin

YARI FİNAL

İngiltere 2-1 Portekiz (Gol: 83. dakika Eusebio)

Jordan Pickford'ın gol yemediği karşılaşmalar ise şöyle;

GRUP AŞAMASI

İngiltere 1-0 Hırvatistan

İngiltere 0-0 İskoçya

Çekya 0-1 İngiltere

SON 16

İngiltere 2-0 Almanya

ÇEYREK FİNAL

Ukrayna 0-4 İngiltere

YARI FİNAL

İngiltere 2-1 Danimarka (Gol: 30. dakika Damsgaard)

İNGİLTERE TANDEMİ DİKKAT ÇEKTİ!

İngiltere'nin EURO 2020'de savunma ikilisi de dikkat çekti. Maguire ve Stones'un paylaştığı tandem, rakiplerine akan oyunda gol şansı tanımadı. Manchester United'ın stoperi Maguire, 4 maçta 376 dakika sahada kalırken, 20 kez top kaptı. Stones ise kaleci Pickford'dan sonra en fazla forma giyen isim oldu. Yıldız isim 6 maçta 545 dakika sahada kalırken 25 top kazandı.