Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

EURO 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Fransa-İsviçre maçında kazanan taraf, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.





FRANSA-İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU!

Fransa, EURO 2020 F Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İsviçre ise, A Milli Takım'ımızın yer aldığı A Grubu'nu 4. sırada bitirdi ve en iyi 3.'ler kontenjanından son 16'da Fransa'nın rakibi oldu.