Haberler Euro 2020 Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

EURO 2020 son 16 turu çeyrek final maçında Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın favorisi Fransa, Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndan çıkan İsviçre ile Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakada Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çalıyor. Fransa-İsviçre maçının canlı anlatımı ve canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:41
Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

EURO 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Fransa-İsviçre maçında kazanan taraf, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

FRANSA-İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU!
Fransa, EURO 2020 F Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İsviçre ise, A Milli Takım'ımızın yer aldığı A Grubu'nu 4. sırada bitirdi ve en iyi 3.'ler kontenjanından son 16'da Fransa'nın rakibi oldu.

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