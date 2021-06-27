Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye İtalya damgası! Baba-oğul Chiesa tarihe geçti

EURO 2020 son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi uzatmalar sonucunda 2-1 kazanan İtalya çeyrek finale adını yazdırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 31 MAÇA ÇIKTI

Avusturya maçının ardından yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran İtalya, erkek milli takımlarda tarihin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu eline geçirdi. 31 maçta 83 gol atan Mancini'nin takımı, 26 galibiyet alıp 23 maçta kalesini gole kapattı. İtalya bu 31 maçta yalnızca 8 gol yedi. Gök Mavililer, son olarak 1935-39 yılları arasında 30 maçlık yenilmeme serisi yakalamıştı.



EN UZUN SÜRE GOL YEMEME REKORU

İtalya, Avusturya maçıyla bir rekora daha imza attı. Avusturya'nın 114. dakikada Kaladzic ile bulduğu gol, İtalya'nın bin 168 dakika sonra kalesinde gördüğü ilk gol oldu. İtalyanlar, kendisine ait olan en uzun süre gol yememe rekorunu bir adım öteye taşımayı da başardı. İtalya Milli Takımı, 1974 yılında Dino Zoff'un kalede yer aldığı dönemde 1143 dakika gol yememiş ve bir dünya rekoru kırmıştı.

BABA-OĞUL CHIESA TARİHE GEÇTİ

İtalya adına kilidi açan golü kaydeden Federico Chiesa'nın futbolcu olan babası Enrico Chiesa da EURO 1996'da Çek Cumhuriyeti'ne gol atmıştı. Federico Chiesa da babasından 25 yıl 12 gün sonra yine bir Avrupa Şampiyonası maçında gol attı. Baba-oğul Chiesa, Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan ilk baba-oğul olarak tarihe geçti.