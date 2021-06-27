Son dakika spor haberi: Roberto Mancini İtalya-Avusturya maçı sonrası konuştu: Zor olacağını biliyordum ama...

EURO 2020'de A Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan İtalya, Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma boyunca iyi bir performans gösteren Avusturya, rakibine zor anlar yaşattı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Golleri daha erken atmalıydık. Uzatmalar ekstra yorgunluğa neden oldu. Yedekten girenler doğru etkiyi verdi. Maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu" ifadelerini kullandı.