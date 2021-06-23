Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Grup maçları tamamlandı! İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri

Son dakika spor haberleri: Grup maçları tamamlandı! İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri

EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan 4 maçla sona erdi. Karşılaşmaların ardından son 16 biletini alan takımlar netleşti. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımla beraber en iyi 4 grup üçüncüsü adını bir üst tura yazdırdı. Peki son 16 turunda eşleşmeler ne şekilde oluştu? İşte EURO 2020'de son 16'ya kalan takımlar ve eşleşmeler...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 00:02 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 00:21
Son dakika spor haberleri: Grup maçları tamamlandı! İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri

EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan dört maçla tamamlananırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de tur biletini kaptı.

İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR:

İtalya
Galler
Danimarka
Avusturya
Hollanda
Belçika
Hırvatistan
İngiltere
Çekya
İspanya
İsveç
Almanya
Fransa
Portekiz
Ukrayna
İsviçre

SON 16 EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI:

26 Haziran Cumartesi:

19.00: Galler-Danimarka
22.00: İtalya-Avusturya

27 Haziran Pazar:

19.00: Hollanda-Çekya
22.00: Belçika-Portekiz

28 Haziran Pazartesi:

19.00 Hırvatistan-İspanya
22.00 Fransa-İsviçre

29 Haziran Salı:

19.00: İngiltere-Almanya
22.00: İsveç-Ukrayna

EURO 2020'YE VEDA EDEN TAKIMLAR:

Türkiye
Slovakya
Macaristan
Kuzey Makedonya
Polonya
İskoçya
Rusya
Finlandiya

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