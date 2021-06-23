Son dakika spor haberleri: Grup maçları tamamlandı! İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri

EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan dört maçla tamamlananırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de tur biletini kaptı.
İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR:
İtalya
Galler
Danimarka
Avusturya
Hollanda
Belçika
Hırvatistan
İngiltere
Çekya
İspanya
İsveç
Almanya
Fransa
Portekiz
Ukrayna
İsviçre
SON 16 EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI:
26 Haziran Cumartesi:
19.00: Galler-Danimarka
22.00: İtalya-Avusturya
27 Haziran Pazar:
19.00: Hollanda-Çekya
22.00: Belçika-Portekiz
28 Haziran Pazartesi:
19.00 Hırvatistan-İspanya
22.00 Fransa-İsviçre
29 Haziran Salı:
19.00: İngiltere-Almanya
22.00: İsveç-Ukrayna
EURO 2020'YE VEDA EDEN TAKIMLAR:
Türkiye
Slovakya
Macaristan
Kuzey Makedonya
Polonya
İskoçya
Rusya
Finlandiya