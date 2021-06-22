Çekya - İngiltere: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... D Grubu son hafta maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaştı...
İngiltere, karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 7'ye yükseltti ve lider olarak turladı. Çekya ise mağlup olsa da 4 puanla en iyi üçüncülerin arasına girerek bir üst tura çıkmayı başardı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Grupta oynanan diğer maçta Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla D grubundan oluşan puan durumu şöyle;
1- İNGİLTERE: 7 PUAN
2- HIRVATİSTAN: 4 PUAN (+1 averaj Çekya'dan 1 gol fazla attı)
3- ÇEKYA: 4 PUAN (+1 averaj)
4- İSKOÇYA: 1 PUAN