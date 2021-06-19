Haberler Euro 2020 10'dan sona!

10'dan sona!

Türkiye, Katar yolunda elemelerde gol şov yapınca Şampiyonası öncesi umutlanmıştık. 3 maçta rakip ağları 10 defa sarsmıştık. İki maçta golümüz yok, isabetli şutumuz ise 3...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
10'dan sona!

Şenol Güneş yönetiminde katıldığımız öncesi çok mutluyduk, çok umutluyduk. Şimdi ne yüzümüz gülüyor ne umuttan eser kaldı. Milliler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşmış rakip ağları 10 defa sarsmayı başarmıştı. Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından herkes "Bu jenerasyon final görebilir" yorumları yapıyordu. Juventuslu Merih, Milanlı Hakan, 'dan , Lille'den , , , Roma'dan ...

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETEMEDİ
'da oynayan sayısız yıldızımıza Türkiye havuzundan da , , gibi süper isimler eklendi. Ancak bu müthiş jenerasyonu ilk büyük turnuvada yönetmeyi başaramadı. İtalya maçı sonrası Donnaruma'nın kaleci kazağının ne renk olduğunu kimse hatırlamazken kupanın zayıf ekiplerinden Galler karşısında da neredeyse net pozisyon bulamadan maçı tamamladık. Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta 10 gol atan takım şimdi '0' (sıfır) çekti.

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