10'dan sona!

Şenol Güneş yönetiminde katıldığımız EURO 2020 öncesi çok mutluyduk, çok umutluyduk. Şimdi ne yüzümüz gülüyor ne umuttan eser kaldı. Milliler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşmış rakip ağları 10 defa sarsmayı başarmıştı. Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından herkes "Bu jenerasyon final görebilir" yorumları yapıyordu. Juventuslu Merih, Milanlı Hakan, Leicester'dan Çağlar, Lille'den Zeki, Burak, Yusuf, Roma'dan Cengiz Ünder...

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETEMEDİ

Avrupa'da oynayan sayısız yıldızımıza Türkiye havuzundan da İrfan Can Kahveci, Taylan Antalyalı, Uğurcan Çakır gibi süper isimler eklendi. Ancak Şenol Güneş bu müthiş jenerasyonu ilk büyük turnuvada yönetmeyi başaramadı. İtalya maçı sonrası Donnaruma'nın kaleci kazağının ne renk olduğunu kimse hatırlamazken kupanın zayıf ekiplerinden görülen Galler karşısında da neredeyse net pozisyon bulamadan maçı tamamladık. Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta 10 gol atan takım şimdi '0' (sıfır) çekti.