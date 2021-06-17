Haberler Euro 2020 Danimarka-Belçika: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başlarken, B Grubu'nun iki güçlü ekibi ve kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Belçika olurken, puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 20:55 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 21:03
Danimarka-Belçika: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan ikinci maçlarla sürüyor. B Grubu ikinci maçında ile kozlarını paylaştı. 'ın 'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Belçika oldu.

Karşılaşmanın 55 dakikası Danimarka üstünlüğü ile geçerken, 46. dakikada oyuna dahil olan yaptığı 1 asist 1 gol katkısıyla takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekibin tek golü ise karşılaşmanın henüz 2. dakikasında 'den geldi.

Bu skorla Belçika puanını 6'ya yükselterek liderliğini perçinledi. Danimarka ise henüz puanla tanışamadı.

ERIKSEN'E DESTEK
EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian , Danimarka-Belçika maçında unutulmadı. Eriksen'in de forma numarası olan, mücadelenin 10'uncu dakikasında oyun durduruldu ve futbolcular, seyirciler ve maçın hakemi Kuipers alkışlarla Danimarkalı oyuncuya moral verdi.

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