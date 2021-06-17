Danimarka-Belçika: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EURO 2020'de heyecan ikinci maçlarla sürüyor. B Grubu ikinci maçında Danimarka ile Belçika kozlarını paylaştı. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Belçika oldu.

Karşılaşmanın 55 dakikası Danimarka üstünlüğü ile geçerken, 46. dakikada oyuna dahil olan Kevin De Bruyne yaptığı 1 asist 1 gol katkısıyla takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekibin tek golü ise karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Poulsen'den geldi.

Bu skorla Belçika puanını 6'ya yükselterek liderliğini perçinledi. Danimarka ise henüz puanla tanışamadı.

ERIKSEN'E DESTEK

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen, Danimarka-Belçika maçında unutulmadı. Eriksen'in de forma numarası olan, mücadelenin 10'uncu dakikasında oyun durduruldu ve futbolcular, seyirciler ve maçın hakemi Kuipers alkışlarla Danimarkalı oyuncuya moral verdi.

