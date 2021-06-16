Uğurcan en iyisi

Ay-yıldızlılar, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 kaybederken ayakta kalan tek isim Uğurcan Çakır olmuştu. Başarılı eldiven kalesinde 3 gol yerken yaptığı 6 kurtarışla farkın daha da açılmasını önlemişti. İlk maçlar sonunda turnuvanın en fazla kurtarış yapan 3 kalecisinden biri olan Uğurcan'a övgüler yağıyor. Avrupa basını "Uğurcan'ı transfer eden en önemli hamlelerden birini yapmış olur. Çok yetenekli ve değerli bir kaleci" ifadelerini kullandı. Uğurcan ise İtalya mağlubiyetini unuttuklarını ve Galler ile İsviçre maçlarına konsantre olduklarını belirtti.