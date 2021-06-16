Haberler Euro 2020 Uğurcan en iyisi

en iyisi

Milli eldiven yediği 3 gole rağmen yaptığı 6 kurtarışla yıldızlaşan 25 yaşındaki eldiven devlerin de gözdesi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Uğurcan en iyisi
Ay-yıldızlılar, 'nin açılış maçında 'ya 3-0 kaybederken ayakta kalan tek isim Çakır olmuştu. Başarılı eldiven kalesinde 3 gol yerken yaptığı 6 kurtarışla farkın daha da açılmasını önlemişti. İlk maçlar sonunda turnuvanın en fazla kurtarış yapan 3 kalecisinden biri olan Uğurcan'a övgüler yağıyor. basını "Uğurcan'ı transfer eden en önemli hamlelerden birini yapmış olur. Çok yetenekli ve değerli bir kaleci" ifadelerini kullandı. Uğurcan ise İtalya mağlubiyetini unuttuklarını ve ile maçlarına konsantre olduklarını belirtti.
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