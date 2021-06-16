Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Türkiye-Galler maçında bir ilk! Kaçan penaltı...

Son dakika spor haberi: - maçında bir ilk! Kaçan penaltı...

Son dakika spor haberi... A Grubu ikinci maçında 'ımız ile karşılaşan 61. dakikada ile kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamazken, kaçan penaltı sonrası ilginç istatistikler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:46
Son dakika spor haberi: Türkiye-Galler maçında bir ilk! Kaçan penaltı...

A Grubu ikinci maçında ile karşılaşan 'ımız da ceza sahası çizgisi üzerinde 'in ayağına basması sonrası karşılaşmanın hakemi yapılan kontrollerin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Beyaz noktaya giden Gareth topu auta nişanlayarak bu fırsattan faydalanamazken, kaçan penaltı sonrası ilginç iki istatistik ortaya çıktı.

Buna görE; Gareth Bale, Galler'in tarihinde kullandığı ilk penaltıyı gole çeviremezken, EURO 2020'de kullanılan üç penaltının ikisi kaçtı. (diğeri -Emile Hojbjerg). (Opta)

Öte yandan Galler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez penaltı kaçırırken 'nin de şu ana kadar EURO'larda karşılaştığı bir rakibi ilk kez penaltıdan yararlanamamış oldu. (Opta)

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