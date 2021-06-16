Son dakika spor haberi: Türkiye-Galler maçında bir ilk! Kaçan penaltı...

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Takım'ımız da Zeki Çelik ceza sahası çizgisi üzerinde Gareth Bale'in ayağına basması sonrası karşılaşmanın hakemi yapılan kontrollerin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Beyaz noktaya giden Gareth Bale topu auta nişanlayarak bu fırsattan faydalanamazken, kaçan penaltı sonrası ilginç iki istatistik ortaya çıktı.

Buna görE; Gareth Bale, Galler'in Avrupa Şampiyonası tarihinde kullandığı ilk penaltıyı gole çeviremezken, EURO 2020'de kullanılan üç penaltının ikisi kaçtı. (diğeri Pierre-Emile Hojbjerg). (Opta)

Öte yandan Galler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez penaltı kaçırırken Türkiye'nin de şu ana kadar EURO'larda karşılaştığı bir rakibi ilk kez penaltıdan yararlanamamış oldu. (Opta)