Haberler Euro 2020 İtalya - İsviçre maçı CANLI | EURO 2020

- maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020 A Grubu maçında ile kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın açılış maçında 'ımızı mağlup eden İtalya, ev sahibi olduğu bu karşılalmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. İlk maçında ile berabere kalan İsviçre ise güçlü rakibini devirip sürpriz yapmayı hedefliyor. maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. (İtalya İsviçre maçı canlı izle)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:54
İtalya - İsviçre maçı CANLI | EURO 2020

'nda heyecan devam ediyor. 'ın da yer aldığı A Grubu'nun ev sahibi , ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...


İTALYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.

İsviçre: Sommer, Elvedi, , , Mbabu, Freuler, , , , , Seferovic.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İsviçre maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi 'dan yönetiyor.

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