İtalya - İsviçre maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu'nun ev sahibi İtalya, İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
İTALYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.
İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic.
İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - İsviçre maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Rusya'dan Sergei Karasev yönetiyor.