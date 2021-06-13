A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten motivasyon konuşması! "2002 ve 2008'de de ilk maçımızı kaybetmiştik"

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takım'ımızda teknik direktör Şenol Güneş'in, mağlubiyet sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Soyunma odasında ilk olarak oynanan kötü futboldan dert yanan Güneş, "Sizi bu gece hiç tanıyamadım. Geriden isabetli paslarla çıkamadık, yarı sahamıza gömüldük ve bilinçsizce atakları savuşturmaya çalıştık. Bu oyun bize hiç yakışmadı. Yardımlaşmadan uzaktık. Daha fazla sorumluluk almalısınız" diyerek oyuncularına sitem etti.

"ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMASINI BİLMEKTİR"

Güneş daha sonra ise Galler ve İsviçre maçlarının önemine değinip, oyuncularını motive etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; oyuncularına henüz hiçbir şeyin bitmediğini hatırlatan Şenol Hoca, "İki galibiyet bizi yine gruptan çıkarır. Bu yüzden bir an önce bu maçın kötü hatıralarını unutup dersler de çıkararak yolumuza devam etmeliyiz. Şunu unutmayın 2002 Dünya Kupası'nda da, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçımızı kaybetmiştik sonra fantastik sonuçlar aldık. Bunu yine başarmak ve taraftarımızın yüzünü güldürmek bizim elimizde. Önemli olan düşmemek değil, düşünce ayağa kalkmasını bilmektir" ifadelerini kullandı.