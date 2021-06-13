Haberler Euro 2020 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten motivasyon konuşması! "2002 ve 2008'de de ilk maçımızı kaybetmiştik"

Teknik Direktörü 'ten motivasyon konuşması! " ve 'de de ilk maçımızı kaybetmiştik"

Teknik Direktörü , 'deki 3-0'lık mağlubiyeti sonrası soyunma odasında oyuncularına seslendi. ve 'nda da ilk maçı kaybettiklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, kalan 2 maç öncesi futbolcularını motive etti. İşte o sözler...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 10:53
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten motivasyon konuşması! "2002 ve 2008'de de ilk maçımızı kaybetmiştik"

'nin açılış maçında 'ya 3-0 yenilen 'ımızda teknik direktör 'in, mağlubiyet sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Soyunma odasında ilk olarak oynanan kötü futboldan dert yanan Güneş, "Sizi bu gece hiç tanıyamadım. Geriden isabetli paslarla çıkamadık, yarı sahamıza gömüldük ve bilinçsizce atakları savuşturmaya çalıştık. Bu oyun bize hiç yakışmadı. Yardımlaşmadan uzaktık. Daha fazla sorumluluk almalısınız" diyerek oyuncularına sitem etti.

"ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMASINI BİLMEKTİR"
Güneş daha sonra ise ve maçlarının önemine değinip, oyuncularını motive etti. 'nin haberine göre; oyuncularına henüz hiçbir şeyin bitmediğini hatırlatan , "İki galibiyet bizi yine gruptan çıkarır. Bu yüzden bir an önce bu maçın kötü hatıralarını unutup dersler de çıkararak yolumuza devam etmeliyiz. Şunu unutmayın 'nda da, 'nda da ilk maçımızı kaybetmiştik sonra fantastik sonuçlar aldık. Bunu yine başarmak ve taraftarımızın yüzünü güldürmek bizim elimizde. Önemli olan düşmemek değil, düşünce ayağa kalkmasını bilmektir" ifadelerini kullandı.

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