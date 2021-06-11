Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Türkiye İtalya maçı sonrası Roberto Mancini: Çok iyi bir maç çıkardık

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası : Çok iyi bir maç çıkardık

ilk maçında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvaya mağlubiyetle başladı. İtalya Teknik Direktörü maç sonu yaptığı açıklamada, iyi bir takıma karşı çok iyi bir maç çıkardıklarını ifade etti. İşte o açıklamalar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 00:25 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 00:30
Son dakika spor haberleri: Türkiye İtalya maçı sonrası Roberto Mancini: Çok iyi bir maç çıkardık

EURO 2020'nin açılış maçında ile karşılaşan A Milli Takımı'mız mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İtalya Teknik Direktörü çok iyi bir maç çıkardıklarını belirtti. İşte o sözler...

'nin iyi bir takım olduğunu ifade eden Mancini, "Düşüncem şu, Türkiye iyi takım. Teknik oyuncuları olan bir takım. Ancak biz çok iyi maç çıkardık. Türkiye'ye opsiyon bırakmadık, pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu. Kolay olmadı. Grupta gerçekten bir denge olacak. Türkiye iyi bir takım ve bunun yanında iyi oynadık. Her maç zor olacak. Bundan sonrakiler daha zor olacak. , Türkiye ve iyi takımlar" dedi.

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