Haberler Euro 2020 Polonya'da Milik şoku! EURO 2020'de forma giyemeyecek

'da Milik şoku! 'de forma giyemeyecek

'ye sayılı günler kala 'nda Milik şoku yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcunun EURO 2020'de forma giyemeyeceği açıklandı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 13:00
Polonya'da Milik şoku! EURO 2020'de forma giyemeyecek

Forvet oyuncusu , sakatlığı nedeniyle 'nın . Avrupa Futbol Şampiyonası () kadrosundan çıkarıldı.

Teknik direktör , ayak bileğindeki kırık yüzünden faydalanamadığı 'ten sonra hücum hattındaki bir diğer önemli kozu Milik'i de kaybetti.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sol dizindeki küçük menisküs yırtığına rağmen milli takım kampına davet edilen Milik, durumu istenen düzeye gelmediği için turnuvada forma giyemeyecek. 27 yaşındaki Milik'in yerine kadroya başka oyuncu da alınmayacak.

dışındaki önemli skor opsiyonlarından yoksun kalan Polonya, EURO 2020'de , ve 'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.

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