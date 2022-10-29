Lionel Messi PUBG Mobile oyununa dahil oldu!

PUBG MOBILE, Kasım ayında yayınlanacak 2.3 güncellemesinin bir parçası olarak, spor ikonunun benzersiz kariyerini kutlayacak, süperstarı dünyanın dört bir tarafındaki oyuncuların telefonlarına getirecek ve Messi ile resmi olarak ortaklık kuran tek battle royale mobil oyunu olarak çıtayı yükseltecek.

Yapılan bu özel işbirliği için "Video oyunları her zaman hayatımın büyük bir parçası olmuştur." diyen Messi, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Oyunu antrenman yapmadığım zamanlarda rahatlamak, eğlenmek, takım arkadaşlarımla ve ailemle bağlantı kurmak için inanılmaz derecede faydalı buluyorum. PUBG MOBILE çok eğlenceli ve ben de şahsen oyunun dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı arasında yer alıyorum. Üzerinde çalıştığımız şeyle gurur duyuyorum ve tüm oyuncuları PUBG MOBILE'da bana katılmaya davet etmek istiyorum."

Tencent Games PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı Vincent Wang ise "Böylesine küresel bir spor süperstarının PUBG MOBILE'a katılmasından dolayı son derece şanslıyız! PUBG MOBILE oyuncularının çoğunun zaten büyük futbol tutkunu olduğunu bildiğimizden dolayı, bu sporu oyun içinde desteklemek ve yeni hayranları heyecanımıza ortak kılmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Ortaklık hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde açıklanmaya devam edecek.

Messi, futbolun en büyük isimlerinden ve yaygın olarak dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor. Dünyanın en üst düzey kulüplerinden bazılarında oynayan, Arjantin milli takımının kaptanlığını yapan, yedi kez Ballon d'Or ve altı kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak da dahil olmak üzere çok sayıda ödül alan bir futbolcu. Messi ayrıca UNICEF gibi küresel çocuk davalarına yönelik hayırsever çalışmalara imza atan kurumlara desteğiyle de biliniyor.