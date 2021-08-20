Son dakika e-spor haberi: 19 Ağustos'ta oynanan maçlarla beraber G2 Esports ve Gambit Esports da Berlin biletini kaptı!

Sonuçları merakla beklenen ve büyük de ilgi göre VCT heyecanı Master 2 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Dört takımın yarı finale çıkmak için kıyasıya mücadele verdiği turnuvada, Team Liquid ve Giants Gaming ekipleri elenirken yoluna devam eden takımlar, Gambit Esports ve G2 Esports oldu.

TEAM LIQUID VS GAMBIT ESPORTS

Serinin ilk karşılaşması Split haritasında oynandı ve kıyasıya geçen mücadelede ilk haritayı Team Liquid 13-11'lik bir skorla kazanmayı başardı. Serinin ikinci maçı ise Bind haritasında oynandı ve inanılmaz bir olay yaşanarak Gambit Esports 0-3 geride başladığı haritayı dominant bir oyun sergileyerek 13-3 kazandı. Serinin son maçında ise karar haritası Icebox oldu. 11-5'lik skordan geri dönen Team Liquid ne kadar çabalasa da mutlu sona ulaşamadı ve haritayı 16-14 kaybetti. Böylece serinin galibi 2-1'lik skorla Gambit Esports oldu ve Berlin'e gitme hakkını kazandı.

G2 ESPORTS VS GIANTS GAMING

Büyük karşılaşmanın ilk Icebox haritasında geçti ve Giants Gaming ilk maçı 13-8 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Ancak G2 Esports ikinci maçta yüksek performansıyla Bind haritasını 13-3'lük bir skorla kazanarak seriyi eşitledi. Üçüncü harita olarak Ascent seçildi ve G2 aynı dominant performansını sergileyerek son haritayı 13-4'lük skorla kazanarak seriyi 2-1 kazanmış oldu. Böylece temsilcimiz SuperMassive Blaze'in play-offlarda yenerek kaybedenler grubuna gönderdiği G2 Esports Berlin'e gitmeye hak kazandı.

Bu sonuçlarla beraber Berlin dörtlüsü kesinleşti ve EMEA elemeleri heyecanı, 20 Ağustos'ta son dörtlüyle devam edecek!