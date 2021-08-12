Son dakika espor haberi: LEC 2021 Yaz Mevsimi Play-off serileri yaklaşıyor!

Lig aşamasını 13G-5Y ile tamamlayan Rogue ile 12G-6Y ile tamamlayan Misfits Gaming, 13 Ağustos Cuma günü play-off serilerinin ilk ayağında karşı karşıya gelecek.

ROGUE ÇOK İYİ BİR ERKEN OYUN TAKIMI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

İstatistiklerine baktığımız zaman, Rogue erken oyunda aldığı gerek minyon, gerek kule üstünlükleriyle 15 dakikada +2674 altın farkı istatistiğine sahip bir takım. 18 maçın ortalaması olarak böyle bir istatistiğin ortaya çıkması Rogue adına büyük bir başarı olmakta. Çok iyi bir sezon geçirmiş olan Rogue, bu karşılaşmanın da favori takımı olarak öne çıkıyor.

MISFITS GAMING'İN EKSTRA BİR OYUN SERGİLEMESİ GEREKİYOR

Misfits Gaming'in istatistiklerine baktığımız zaman, Rogue ile aralarında büyük bir fark çıkıyor. Bu yüzden çok formda olan rakibi Rogue'a karşı Mistfits Gaming'in çok iyi bir oyun oynaması gerekiyor.

14 Ağustos tarihinde play-off serilerinin ikinci karşılaşması olarak, Mad Lions vs G2 Esports mücadelesi gerçekleşecek. İki takımın da lig aşamasındaki galibiyet ve yenilgi istatistikleri 12G-6Y şeklinde.

G2 ESPORTS YILDIZ OYUNCUSU REKKLES'I KULLANABİLECEK Mİ?

G2 Esports'un istatistiklerine baktığımız zaman erken oyun safhalarında çok iyi olmayan fakat orta oyunda genel olarak savaşlarla oyunu koparan bir takım olduğunu görüyoruz. Özellikle nişancı rolündeki yıldız oyuncusu Rekkles'ın üzerine yoğunlaşarak, Rekkles önderliğinde galibiyete ulaşabiliyorlar.

HUMANOID MAD LIONS'A GALİBİYETİ GETİREBİLECEK Mİ?

Mad Lions istatistiklerine baktığımız zaman da tıpkı rakibi G2 gibi erken safhalarda çok iyi bir oyun sergileyemeyen fakat orta oyundaki savaşlarıyla galibiyeti elde ettiklerini görebiliyoruz. Bu sezon özellikle iyi performansıyla öne çıkan orta koridor oyuncusu Humanoid'e bu mücadelede kilit bir rol düşmekte.

15 Ağustos tarihinde play-off serilerinin son karşılaşmasında ise, 11G-7Y'si olan Fnatic ile 8G-10Y'si olan Team Vitality karşı karşıya gelecek.

FNATIC GÜÇLÜ ERKEN OYUNUYLA GALİBİYETİ ALABİLECEK Mİ?

Fnatic takımının istatistiklerine baktığımız zaman, minyon biçerek değil fakat aldıkları kule ve alametlerle beraber erken oyun üstünlüğü kuran bir takım olarak öne çıkıyor. Sezon ortalaması olarak +1676 altın ortalamasına sahip olan Fnatic ekibi bu eşleşmenin favorisi olarak görülüyor.

TEAM VITALITY ZAYIF BİR ORTA OYUNA SAHİP

Team Vitality istatistiklerini incelediğimiz zaman, erken oyunda çok kötü olmayan fakat orta oyunda, gerek harita kontrolü gerek macro oyunuyla diğer takımlara kıyasla çok geride olan bir takım olarak karşımıza çıkıyor. Orta oyunda iyi oyun sergileyen rakibi Fnatic'e karşı Team Vitality galibiyeti elde edebilecek mi?

Mistfist Gaming vs Rogue karşılaşması 13 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak.

Mad Lions vs G2 Esports karşılaşması 14 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de oynanacak.

Team Vitality vs Fnatic karşılaşması 15 Ağustos Pazar günü Türkiye saati ile 18.00'de oynanacak.