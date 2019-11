TESFED Türkiye Kupası'na başvurular başladı

ESPORDAKİ

ÖZDEMİR

ESPORUN

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında destek verdiği oyun ve espor sektörlerini kapsayan yeni bir işbirliğine imza attı. 2017'de esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports ile iş ortaklığı yapan, 2018'de ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi'ne ismini veren Vodafone FreeZone, şimdi de Türkiye E-Spor Federasyonu ( TESFED ) tarafından düzenlenen ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası 'na isim sponsoru oldu. Yapılan şirket açıklamasına göre; Vodafone'lular, tüm lisanslı espor oyuncularına açık olacak ve ücretsiz düzenlenecek TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın online eleme ve finallerini Gamer Paketleri ile internetinden yemeden izleyebilecekler. Ayrıca, finalleri Vodafone TV üzerinden istedikleri yerden canlı takip edebilecekler."Vodafone olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına 3 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. Bu geniş ekosistemin büyümesine destek olmak ve ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız işbirlikleriyle de oyunculara fayda sağlayacak, esporu geliştirecek projelere imza atıyoruz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye E-Spor Federasyonu işbirliğimizle oyun ve espor dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. TESFED'in düzenlediği ilk resmi espor turnuvasına ismimizi vermekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin en iyi oyuncularının belli olacağı bu turnuvanın seyir zevki yüksek bir turnuva olacağına inanıyoruz. Vodafone'lular, turnuvanın online eleme ve finallerini Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izleyebilecek. Bu turnuva, esporcu olmayı hayal eden her gence Türkiye'nin en iyisi olmak için önemli bir fırsat sunuyor. Oyun ve espor tutkunu gençlerimizi TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na katılmaya davet ediyoruz.""Türkiye'de esporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası espor markalarının Türkiye'de temsilcilikler açması ve yerli espor markalarının çoğalması gerekiyor. Biz federasyon olarak esporun gelişimi için her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Bu yöndeki adımlarımızdan biri olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası da ülkemizde espor alanında gerçekleştirilen ilk resmi turnuva olması nedeniyle bu sporun geniş toplum kesimlerine ulaşmasında, bilinirliğinin artmasında ve tabana yayılmasında önemli bir görev üstlenecektir kanısındayız. Federasyon olarak lisanslama çalışmaları da yürütüyoruz. 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla lisanslı kulüp sayısı 72'ye, lisanslı esporcu sayısı ise 73'ü kadın olmak 978'e yükseldi. Espor ülkemizde hızlı gelişme gösteren bir alan. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, Türkiye'de 32 milyon kişi oyun oynuyor ve 4 milyon espor takipçisi bulunuyor. Bu sayılar gösteriyor ki espor alanında ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Federasyon olarak biz üzerimize düşenin fazlasını yapmaya ve ülkemizde esporun gelişimi için sıkı şekilde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."Yılda 2 kez düzenlenecekTESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na başvurular 20 Kasım'da başladı. Bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı espor turnuvalarından biri olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda online elemelerin ardından üst tura çıkan takımlar, büyük finaller için Aralık ayında İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde yapılacak karşılaşmalara katılacak. Yılda 2 kez düzenlenecek turnuva kapsamında League of Legends, PUBG, CS:GO, FIFA , Dota 2 ve Zula oyunlarının espor karşılaşmalarının yanı sıra birçok sürpriz etkinlik de gerçekleştirilecek. Organizasyona ilişkin TESFED'in resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilecek.