Zula Süper Lig’de ikinci hafta sona erdi
Zula Süper Lig ikinci haftanın ardından haftanın en iyileri ile karşınızdayız.
Zula Süper Lig'de ikinci hafta sona erdi. Sona eren haftanın ardından Ligde lider Galatasaray Espor olurken, ikinci sırada ise 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile eşit puanda olan 1907 Fenerbahçe ve Mod-Z Esports yer aldı.
HAFTANIN EN İYİ OYUNCUSU
Zula Süper Lig 3.Sezon ikinci haftanın en iyi oyuncusu 61 öldürme, 11 asist ve 36 ölme ile Galatasaray Espor'un başarılı oyuncusu Aytekin "VonS" Yeşbek oldu.
HAFTANIN EN İYİ 5'İ
Oyun Hizmetleri – Mert "Monster" Kılıçsoy 1.57 KDA
Bursa Esports – Furkan "Vitra" Adıgüzel 1.70 KDA
Galatasaray Espor – Aytekin "VonS" Yeşbek 2.00 KDA
Gamers of Future – Ege "shnazn" Tarhan 2.29 KDA
1907 Fenerbahçe – Ege "Surprise" Apaydın 1.56 KDA
- 27.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
Toplam 1
Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
Toplam 1
Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Zula Süper Lig’de ikinci hafta sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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