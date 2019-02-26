Zula Süper Lig'de ikinci hafta sona erdi. Sona eren haftanın ardından Ligde lider Galatasaray Espor olurken, ikinci sırada ise 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile eşit puanda olan 1907 Fenerbahçe ve Mod-Z Esports yer aldı.



HAFTANIN EN İYİ OYUNCUSU

Zula Süper Lig 3.Sezon ikinci haftanın en iyi oyuncusu 61 öldürme, 11 asist ve 36 ölme ile Galatasaray Espor'un başarılı oyuncusu Aytekin "VonS" Yeşbek oldu.



HAFTANIN EN İYİ 5'İ

Oyun Hizmetleri – Mert "Monster" Kılıçsoy 1.57 KDA

Bursa Esports – Furkan "Vitra" Adıgüzel 1.70 KDA

Galatasaray Espor – Aytekin "VonS" Yeşbek 2.00 KDA

Gamers of Future – Ege "shnazn" Tarhan 2.29 KDA

1907 Fenerbahçe – Ege "Surprise" Apaydın 1.56 KDA