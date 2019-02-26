Zula Süper Lig’de ikinci hafta sona erdi – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Lig’de ikinci hafta sona erdi

Zula Süper Lig’de ikinci hafta sona erdi

Lig ikinci haftanın ardından haftanın en iyileri ile karşınızdayız.

Lig'de ikinci hafta sona erdi. Sona eren haftanın ardından Ligde lider olurken, ikinci sırada ise 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile eşit puanda olan 1907 ve Mod-Z Esports yer aldı.

HAFTANIN EN İYİ OYUNCUSU
Zula 3.Sezon ikinci haftanın en iyi oyuncusu 61 öldürme, 11 asist ve 36 ölme ile Galatasaray Espor'un başarılı oyuncusu Aytekin "VonS" Yeşbek oldu.

HAFTANIN EN İYİ 5'İ
Oyun Hizmetleri – Mert "Monster" Kılıçsoy 1.57
Esports – Furkan "Vitra" Adıgüzel 1.70 KDA
Galatasaray Espor – Aytekin "VonS" Yeşbek 2.00 KDA
Gamers of Future – Ege "shnazn" Tarhan 2.29 KDA
1907 Fenerbahçe – Ege "Surprise" Apaydın 1.56 KDA

  1. 27.02.2019
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