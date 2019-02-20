Zeitnot ve Crystal güzel oyunlarıyla The Penta’da yer aldı
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Zeitnot ve Crystal güzel oyunlarıyla ’da yer aldı

Zeitnot ve Crystal güzel oyunlarıyla The Penta’da yer aldı

Zeitnot ve Crystal, 5. haftadaki oyunlarıyla LoLEsports’un video serisinde yer aldılar.

Temsilcilerimiz Zeitnot ve Crystal, 5. haftada yaptıkları güzel oyunlar ile LoLEsports'un serisinin 4. bölümünde yer aldı.

LoLEsports'un her hafta farklı liglerdeki en iyi hareketleri derlediği video serisi The Penta'nın 4. bölümünde ligimizden iki isim yer aldı. PlayerBros'un haberine göre; Bahçeşehir SuperMassive – maçında fabFabulous'un adeta servis etmesiyle Jinx ile beşte beş alan Zeitnot videonun 5. sırasında yer aldı. Ayrıca LoLEsports deneyimli nişancıya hem videonun kapağında hem de isminde yer verdi.

Crystal ise Dark Passage – Galatasaray Espor maçında Gragas ile yaptığı sıçra ve vücut darbesi kombosu ile galibiyette önemli bir rol oynamıştı. Oyuncunun bu hareketi videonun 1. sırasında yer aldı. İki temsilcimizin de yer aldığı video kısa sürede çok beğeni aldı.

  1. 21.2.2019 02:01
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