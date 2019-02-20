Zeitnot ve Crystal güzel oyunlarıyla The Penta’da yer aldı
Zeitnot ve Crystal, VFŞL 5. haftadaki oyunlarıyla LoLEsports’un The Penta video serisinde yer aldılar.
Temsilcilerimiz Zeitnot ve Crystal, VFŞL 5. haftada yaptıkları güzel oyunlar ile LoLEsports'un The Penta serisinin 4. bölümünde yer aldı.
LoLEsports'un her hafta farklı liglerdeki en iyi hareketleri derlediği video serisi The Penta'nın 4. bölümünde ligimizden iki isim yer aldı. PlayerBros'un haberine göre; Bahçeşehir SuperMassive – Galatasaray Espor maçında fabFabulous'un adeta servis etmesiyle Jinx ile beşte beş alan Zeitnot videonun 5. sırasında yer aldı. Ayrıca LoLEsports deneyimli nişancıya hem videonun kapağında hem de isminde yer verdi.
Crystal ise Dark Passage – Galatasaray Espor maçında Gragas ile yaptığı sıçra ve vücut darbesi kombosu ile galibiyette önemli bir rol oynamıştı. Oyuncunun bu hareketi videonun 1. sırasında yer aldı. İki temsilcimizin de yer aldığı video kısa sürede çok beğeni aldı.
- 21.2.2019 02:01
-
Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
-
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
Yorum
John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
-
Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
Zeitnot ve Crystal güzel oyunlarıyla The Penta’da yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.