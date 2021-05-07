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6 puanlık kapışma

ve F.Bahçe’ye yenilen , direkt rakiplerinden Paşa karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
6 puanlık kapışma
Süper Lig'de 10 kişi kalan karşısında öne geçtiği maçta yenildikten sonra Fenerbahçe deplasmanından da puansız ayrılan , 'ya bilendi. Paşa'yı puansız göndermek isteyen Dadaşlar, zorlu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Ligde 37 puanla düşme hattında bulunan mavi-beyazlılar, 40 puanla 16. sıradaki İstanbul ekibini mağlup ederek üzerinde yer almanın hesaplarını yapıyor. 'ın öğrencileri İstanbul'da ilk maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Kazanması halinde ikili averaj üstünlüğünü de elinde tutacak olan Erzurum, son haftayı bay geçeceği için Paşa karşısında mutlak kazanmak zorunda.
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