6 puanlık kapışma

Süper Lig'de 10 kişi kalan Başakşehir karşısında öne geçtiği maçta yenildikten sonra Fenerbahçe deplasmanından da puansız ayrılan Erzurumspor, Kasımpaşa'ya bilendi. Paşa'yı puansız göndermek isteyen Dadaşlar, zorlu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Ligde 37 puanla düşme hattında bulunan mavi-beyazlılar, 40 puanla 16. sıradaki İstanbul ekibini mağlup ederek üzerinde yer almanın hesaplarını yapıyor. Yılmaz Vural'ın öğrencileri İstanbul'da ilk maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Kazanması halinde ikili averaj üstünlüğünü de elinde tutacak olan Erzurum, son haftayı bay geçeceği için Paşa karşısında mutlak kazanmak zorunda.