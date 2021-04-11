Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın sözleri! "O benim canım"

BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş ile oynayacakları Süper Lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın iyi bir çizgide gittiğini belirten Yılmaz Vural, Sergen Yalçın'ı çok sevdiğini ve başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

"HAKEMLER DİKKAT ETSİN"

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural "Ayın 28'i akşamı galiba, sayın başkan ile geç vakitte konuştum. Teklif yaptı ve müsaade istedim. Bir iki saat sonra konuştuk. Acun kardeşim de bu işin içinde. Sağ olsun o da daha önce beni aradı. 'Geliriz, ekonomi sorun değil' dedik ve güzel kente yardım etmek istedik. Bu takımın kadrosu iyi. Ekonomi diğer takımlardan daha iyi. Birkaç sıkıntı var, onları da her an çözebilir. Belediye Başkanı, bizimle birlikte takıma yardım etmek istiyor. En büyük eksiklik taraftar. Bu ekip, ligde kalabilir. Bu umut var, bu yüzden geldik. Çocuklarla ilişkilerimiz kısa sürede iyi hale geldi. Ciddi hakem hataları oluyor. Hakem kardeşlerimden rica ediyorum. Suat kardeşime maçtan sonra teşekkür ettim. 90+2'de golü attık, 90+3'te bir pozisyon var, kardeşimiz 'Devam' dedi ve 10 saniye sonra maçı bitirdi. VAR'a da gidemedik. Bir penaltı atışı var, kaleci çıkıyorsa sabaha kadar tekrar et. Bunları söylemeden geçemiyorsunuz. Her kulübün böyle isyanı var. Her golün, her puanın önemi var. Sakaryaspor zamanında -1 golle küme düşmüştü. O bir gol yarın çok can yakar." dedi.

"SERGEN YALÇIN, BENİM CANIM"

"Sergen Yalçın'la rakip olacaksınız, nasıl bir duygu?" şeklindeki soruya yanıt veren Yılmaz Vural "Sergen Yalçın'la rakip olunur mu? O, benim canım. Onu çok seviyorum ve başarılarıyla gurur duyuyorum. Murat Şahin de talebem. İyi götürüyorlar. Türkiye'de bu kadar takım gibi oynayan, güzel maçları olan çok takım yok. Galatasaray yine takıldı, enteresan bir lig oynanıyor. Sanırım takımlar arasında pek fark yok." dedi.

"BEŞİKTAŞ BİZİ YENMESE DE OLUR"

Yılmaz Vural kümede kalma mücadelesiyle ilgili "Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluk, Ancak biz de TFF 1. Lig'e dönmek istemiyoruz. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak, Süper Lig'de kalmaktan daha zor. Oraları Erzurumspor iyi biliyor. Bu yüzden 8 maçta en iyisini yapmak istiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep, Başakşehir gibi takımlarla oynayacağız. Malatya, Kasımpaşa, Denizlispor gibi rakiplerimizle oynayacağız. İkili averaj çok önemli. 45 puan almalıyız. Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe'den de puan olarak öndeler... Beşiktaş bizi yenmese de olur. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

SON HAFTA İÇİN FLAŞ SÖZLER

Deneyimli teknik adam ayrıca "Bizim son hafta maçımız yok, ona göre puanlar almalıyız. Yoksa son hafta kümede kalabilmek için iki takımın berabere kalması gerekirse kalır! Bir şey yapamazsınız." diye konuştu.