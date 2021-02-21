Erzurum BB-Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurumspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13:30'da çalan BB Erzurumspor - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılamanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Novikovas, Boumal, Aatıf, Cenk, Gomes

Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo, Billong, Burak, Aabid, Boupendza, Akintola, A. Traore, Ruben, Diouf