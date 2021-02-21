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Erzurum BB-Hatayspor maçı CANLI

'in 26. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 13:30
Erzurum BB-Hatayspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13:30'da çalan BB Erzurumspor - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılamanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: , , , , , , , Boumal, Aatıf, Cenk, Gomes

Hatayspor: Munir, , , , Burak, Aabid, Boupendza, Akintola, A. Traore, ,

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