Mehmet Özdilek: İstatistikleri alt üst ettik

BŞB Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Özdilek, "Kazanmak için gelmiştik. Yediğimiz gol sonrasında baskı kuran Erzurum vardı. İstatistikleri alt üst ettik. Her şeyi denedik ama golü bulamadık. Oyunsal anlamda son derece memnunum. Böyle oynarsak çok kaybetmeyiz" dedi.