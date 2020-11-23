Haberler BB Erzurumspor Mehmet Özdilek: İstatistikleri alt üst ettik

: İstatistikleri alt üst ettik

Erzurumspor'un oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Mehmet Özdilek: İstatistikleri alt üst ettik

Erzurumspor'un oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Özdilek, "Kazanmak için gelmiştik. Yediğimiz gol sonrasında baskı kuran vardı. İstatistikleri alt üst ettik. Her şeyi denedik ama golü bulamadık. Oyunsal anlamda son derece memnunum. Böyle oynarsak çok kaybetmeyiz" dedi.

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