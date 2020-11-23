BŞB Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Özdilek, "Kazanmak için gelmiştik. Yediğimiz gol sonrasında baskı kuran Erzurum vardı. İstatistikleri alt üst ettik. Her şeyi denedik ama golü bulamadık. Oyunsal anlamda son derece memnunum. Böyle oynarsak çok kaybetmeyiz" dedi.
Mehmet Özdilek: İstatistikleri alt üst ettik
BŞB Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi.
BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50