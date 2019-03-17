Hamzaoğlu: Mücadele sürecek – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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Hamzaoğlu: Mücadele sürecek

Hamzaoğlu: Mücadele sürecek
Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu, iki farklı futbol oynadıklarını söyledi. "İlk yarıda iyiydik, bulduğumuz fırsatları değerlendirebilsek kazanabilirdik" ifadelerini kullanan Hamzaoğlu, "İkinci devrede ise oyundan düştük ve daha baskılı oynadı. 8 maçımız kaldı mücadelemiz sürecek" diye konuştu.
  1. 17.3.2019
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