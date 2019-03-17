Hamzaoğlu: Mücadele sürecek
Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iki farklı futbol oynadıklarını söyledi. "İlk yarıda iyiydik, bulduğumuz fırsatları değerlendirebilsek kazanabilirdik" ifadelerini kullanan Hamzaoğlu, "İkinci devrede ise oyundan düştük ve Trabzonspor daha baskılı oynadı. 8 maçımız kaldı mücadelemiz sürecek" diye konuştu.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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