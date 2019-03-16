BB. Erzurum Fırtına’ya hazır
Ateş hattındaki Erzurum’un Başkanı Hüseyin Üneş, G.Saray maçındaki gibi oynamaları halinde Trabzon’u eli boş göndereceklerini iddia etti.
Ligde düşme potasından çıkmak isteyen Erzurumspor, bugün ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Son 12 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Dadaş, yeni hocası Hamza Hamzaoğlu'yla kötü gidişata "dur" demek istiyor. Başkan Hüseyin Üneş, "Artık ligin boyu çok kısaldı. Trabzonspor maçında iyi mücadele verip, istediğimiz sonucu da alarak sonraki haftalara moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde hazırlanacağız" dedi.
GOLLER GELECEK
Başkan Üneş, gol yollarında yaşadıkları kısırlığı artık Trabzon maçıyla aşacaklarını iddia ederek, 1-1 sona eren G.Saray maçındaki gibi bir oyun ortaya koymaları halinde rahat kazanacaklarını öne sürdü. Hüseyin Üneş, "Biz her zamanki mücadelemizi verip sahamızdaki G.Saray ve ilk yarıda deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynadığımız oyunu oynarsak, çok rahat bir galibiyet alacağımıza inancımız sonsuz" diye konuştu.
22. haftada evinde Sivas'ı yenen Dadaş, üç maçtır galibiyete hasret kaldı ve sadece 1 puan aldı.
GOLLER GELECEK
Başkan Üneş, gol yollarında yaşadıkları kısırlığı artık Trabzon maçıyla aşacaklarını iddia ederek, 1-1 sona eren G.Saray maçındaki gibi bir oyun ortaya koymaları halinde rahat kazanacaklarını öne sürdü. Hüseyin Üneş, "Biz her zamanki mücadelemizi verip sahamızdaki G.Saray ve ilk yarıda deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynadığımız oyunu oynarsak, çok rahat bir galibiyet alacağımıza inancımız sonsuz" diye konuştu.
22. haftada evinde Sivas'ı yenen Dadaş, üç maçtır galibiyete hasret kaldı ve sadece 1 puan aldı.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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