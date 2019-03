Hamza Hamzaoğlu: “Kazanan takımın hüviyetine geçmemiz lazım”

BB Erzurumspor Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Kazım Karabekir Stadyumunda taraftara açık antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 2 bin taraftarın ilgi gösterdiği antrenmanda taraftarlar ellerindeki meşalelerle takımını destekledi. Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu eleştiriye değil desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Zor bir durum da olduğumuz gerçek ama başaramayacağız diye bir şey yok. Takımın taraftarına ve tüm dinamiklerine ihtiyacımız var. Şu an da eleştirme zamanı değil, birlik olma zamanı hep birlikte başaracağız. Önümüzde Trabzonspor maçı var, hatalarımızı düzeltip kendi taraftarımızı arkamıza alıp, galibiyete odaklanacağız. Eğer bunu başarırsak önümüzün açıldığını göreceğiz " dedi.



"Yeni bir oyun anlayışına geçmek istiyoruz"

Hamzaoğlu takımının Trabzonspor maçından galip ayrılarak milli takım arasına moralli girmesini istediğini belirterek "Her futbolcumuzdan maksimum verim almamız lazım. Bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Trabzonspor maçında iyi bir skor alırsak milli maç arasına iyi girip ve o arayı iyi değerlendireceğiz. Sezon başından beri ben Erzurumspor taraftarını takip ediyorum. Bu taraftar başarılı olmak istiyor bizde hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Yeni bir oyun anlayışına geçmek istiyoruz. Takımın bir kimlik değiştirmesi gerek bizim kazanan takım hürriyetine geçmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.