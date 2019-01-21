BB Erzurumspor'da forvet transferi
21 Ocak 2019, Pazartesi
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BB Erzurumspor'da forvet transferi

BB Erzurumspor'da forvet transferi

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Norveçli forvet ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

'in yarın kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

  1. 21.1.2019 22:50
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