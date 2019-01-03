İskoç basını, Erzurum’un Rangerslı Carlos Pena ile ilgilendiğini öne sürdü.
Sezonun ilk yarısında orta saha ve hücum hattında sıkıntı yaşayan Erzurumspor, transferde nokta atışı yapmak için ince eleyip, sık dokuyor. Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Doğu ekibinin orta saha adayları arasına İskoçya'dan bir Meksikalı da girdi. İskoç basını; Dadaş'ın bonservisi Glasgow Rangers'ta olan orta saha Carlos Pena ile ilgilendiğini iddia etti. 2017'de 3 milyon euro'ya Chivas'tan İskoç devine transfer olan Pena, Rangers'a adapte olamadı ve sürekli kiralandı. Son olarak sezonun ilk yarısında Necaxa'da forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 9 maçta 253 dakika ter döktü. Sözleşmesi 2020'de bitecek olan ve Rangers'a geri dönen Meksikalı dinamonun da Erzurumspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
- 3.1.2019
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Enda Tek başına bi takım :)
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Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
Dadaş'a Meksika'dan dinamo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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