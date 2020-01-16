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16 Ocak 2020, Perşembe
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Basak Eraydin says good bye to

Basak Eraydin says good bye to Australian Open

Basak Eraydin eliminated in qualifying after beaten by US' in first round.

tennis player Basak Eraydin was eliminated in the first qualifying round of the 2020 on Thursday.

The U.S.' Varvara beat Eraydin , 6-1 in women's singles in .

Another Turkish female tennis player Pemra Ozgen said good bye to the Australian Open in the first qualifying round after beaten by Spain's Aliona Bolsova on Tuesday.

The qualifying rounds are taking place between . 14-18 while the tournament will be held in Melbourne from Jan. 20 to Feb. 2.

  1. 16.01.2020
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