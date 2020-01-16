Basak Eraydin says good bye to Australian Open
Basak Eraydin eliminated in Australian Open qualifying after beaten by US' Lepchenko in first round.
Turkish tennis player Basak Eraydin was eliminated in the first qualifying round of the 2020 Australian Open on Thursday.
The U.S.' Varvara Lepchenko beat Eraydin 6-1, 6-1 in women's singles in Melbourne.
Another Turkish female tennis player Pemra Ozgen said good bye to the Australian Open in the first qualifying round after beaten by Spain's Aliona Bolsova on Tuesday.
The qualifying rounds are taking place between Jan. 14-18 while the tournament will be held in Melbourne from Jan. 20 to Feb. 2.
- 16.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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