Trabzonspor to face Sparta Praha in UEFA Europa League - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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to face in

Trabzonspor to face Sparta Praha in UEFA Europa League

third qualifying round draw made in , .

's will face Czech's in third qualifying round.

The UEFA Europa League third qualifying round draw was made in , on Monday.

Trabzonspor were paired with Sparta Praha in the third qualifying round.

Turkey's would also compete in the third qualifying round if they manage to eliminate Slovenia's in the second qualifying round.

The winner of Malatyaspor / Olimpija Ljubljana tie will face the winner of Wales' Connah's Quay Nomads / Serbia's Partizan in UEFA Europa League third qualifying round.

  1. 23.07.2019
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