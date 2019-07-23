Trabzonspor to face Sparta Praha in UEFA Europa League
UEFA Europa League third qualifying round draw made in Nyon, Switzerland.
Turkey's Trabzonspor will face Czech's Sparta Praha in UEFA Europa League third qualifying round.
The UEFA Europa League third qualifying round draw was made in Nyon, Switzerland on Monday.
Trabzonspor were paired with Sparta Praha in the third qualifying round.
Turkey's Malatyaspor would also compete in the third qualifying round if they manage to eliminate Slovenia's Olimpija Ljubljana in the second qualifying round.
The winner of Malatyaspor / Olimpija Ljubljana tie will face the winner of Wales' Connah's Quay Nomads / Serbia's Partizan in UEFA Europa League third qualifying round.
- 23.07.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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