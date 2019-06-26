Cameroon topple Guinea-Bissau in Africa Cup of Nations
Banana, Bahoken score goals in second half to clinch victory in Group F match.
Cameroon beat Guinea-Bissau 2-0 Tuesday in a 2019 Africa Cup of Nations Group F match in Ismailia, Egypt.
Yaya Banana scored a header off a corner kick in the 66th minute while a goal by substitute striker Stephane Bahoken clinched the victory for the team.
Cameroon currently top Group F with three points.
Benin and Ghana have one point each. Guinea-Bissau doesn't have any points after the first matches.
- Tuesday's results in Group F:
Cameroon - Guinea-Bissau: 2-0
Ghana - Benin: 2-2
- 26.06.2019
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