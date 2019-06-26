Cameroon topple Guinea-Bissau in Africa Cup of Nations - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Football Haberleri Cameroon topple Guinea-Bissau in Africa Cup of Nations

topple Guinea-Bissau in of Nations

Cameroon topple Guinea-Bissau in Africa Cup of Nations

, score goals in second half to clinch victory in F match.

beat Guinea-Bissau 2-0 Tuesday in a 2019 of Nations F match in Ismailia, Egypt.

Yaya scored a header off a corner kick in the 66th minute while a goal by substitute striker Stephane clinched the victory for the team.

Cameroon currently top Group F with three points.

and have one point each. Guinea-Bissau doesn't have any points after the first matches.

- Tuesday's results in Group F:

Cameroon - Guinea-Bissau: 2-0

Ghana - Benin: 2-2

  1. 26.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cameroon topple Guinea-Bissau in Africa Cup of Nations haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN