Turkish football club Fenerbahce has been fined €2 million ($2.3 million) by European football's governing body UEFA on Wednesday for violating Financial Fair Play (FFP) rules.
UEFA said in a statement that it would withhold Fenerbahce's €2 million in revenue from UEFA competitions over the next two seasons (2020-21 and 2021-22).
The Club Financial Control Body (CFCB) Adjudicatory Chamber sanctioned Fenerbahce as the Istanbul club "failed to satisfy conditions imposed on 19 July 2019."
UEFA did not reduce the sanction to €1 million as Fenerbahce prove unable to restructure its debt by Oct. 15, 2019.
FFP criteria involve break-even targets, sporting measures and financial contributions.
UEFA monitors clubs financially to make sure they are not spending more money than they earn, a measure created to help teams avoid financial problems in the long-term.
- 23.07.2020
- Fenerbahçe'de şok eden gerçek! Meğer Merih Demiral ve Medipol Başakşehir...
- Ortalık karıştı skandal teklif! Meğer Mert Hakan transferinde...
- Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf! "Benden daha iyi futbolcuydu"
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Terim'i üzen haber
- Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA to cut Fenerbahce's European revenues due to FFP haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.