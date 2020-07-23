UEFA to cut Fenerbahce's European revenues due to FFP - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe UEFA to cut Fenerbahce's European revenues due to FFP

to cut Fenerbahce's European revenues due to

UEFA to cut Fenerbahce's European revenues due to FFP

Turkish football club Fenerbahce has been fined €2 million ($2.3 million) by European football's governing body on Wednesday for violating Financial () rules.

said in a statement that it would withhold Fenerbahce's €2 million in revenue from UEFA competitions over the next two seasons (2020-21 and 2021-22).

The Club Financial Control Body (CFCB) Adjudicatory Chamber sanctioned Fenerbahce as the Istanbul club "failed to satisfy conditions imposed on 19 July 2019."

UEFA did not reduce the sanction to €1 million as Fenerbahce prove unable to restructure its debt by Oct. 15, 2019.

criteria involve break-even targets, sporting measures and financial contributions.

UEFA monitors clubs financially to make sure they are not spending more money than they earn, a measure created to help teams avoid financial problems in the long-term.

  1. 23.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA to cut Fenerbahce's European revenues due to FFP haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA