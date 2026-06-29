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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Fransa Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası öncesi büyük bir soru işareti oluştu. N'Golo Kante'nin, güçlü kadro rekabeti nedeniyle turnuvada hiç süre alamama ihtimali futbol kamuoyunda tartışma yaratırken, gözler Didier Deschamps'ın tercihine çevrildi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:55
N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda süre alamama ihtimaliyle gündeme geldi.

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Akşam'da yer alan habere göre, tecrübeli orta saha oyuncusu turnuvayı hiç süre almadan tamamlayabilir.

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Fransa Milli Takımı kadrosunda geniş bir rotasyon bulunması, bu ihtimali daha da güçlendiriyor.

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Turnuvada forma şansı en düşük isimler arasında N'Golo Kante'nin yer aldığı ifade ediliyor.

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Fransız basını, Kante'nin yanı sıra Lucas Hernandez ve Warren Zaire-Emery'nin de benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda bu üç ismin sahaya çıkma şansının oldukça sınırlı olduğu vurgulanıyor.

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Özellikle orta saha ve savunma hattındaki yoğun rekabet, oyuncuların şansını zorlaştırıyor.

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Didier Deschamps'ın maç planlamasında farklı isimlere yönelmesi dikkat çekiyor.

N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Kante, kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası'nı forma giymeden tamamlamış olacak.

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