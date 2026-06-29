N'Golo Kante'ye Dünya Kupası şoku! Fransızlar duyurdu
Fransa Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası öncesi büyük bir soru işareti oluştu. N'Golo Kante'nin, güçlü kadro rekabeti nedeniyle turnuvada hiç süre alamama ihtimali futbol kamuoyunda tartışma yaratırken, gözler Didier Deschamps'ın tercihine çevrildi. İşte detaylar...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:55
Turnuvada forma şansı en düşük isimler arasında N'Golo Kante'nin yer aldığı ifade ediliyor.
Fransız basını, Kante'nin yanı sıra Lucas Hernandez ve Warren Zaire-Emery'nin de benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda bu üç ismin sahaya çıkma şansının oldukça sınırlı olduğu vurgulanıyor.
Özellikle orta saha ve savunma hattındaki yoğun rekabet, oyuncuların şansını zorlaştırıyor.
Didier Deschamps'ın maç planlamasında farklı isimlere yönelmesi dikkat çekiyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Kante, kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası'nı forma giymeden tamamlamış olacak.
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