CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası'ndan elenen Çekya'da Koubek dönemi sona erdi!

Dünya Kupası'ndan elenen Çekya'da Koubek dönemi sona erdi!

Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 20:54
Dünya Kupası'ndan elenen Çekya'da Koubek dönemi sona erdi!

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın karşılıklı olduğunu belirterek, "Bugün, Koubek ile anlaşarak birlikteliğimizi sonlandırdık. Teknik adam, bugün yapılan kişisel toplantıda kendi pozisyonunu sundu ve karşılığında, açık ve dürüst bir tartışma sonrasında teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ve Meksika'ya yenilen Çekya, Güney Afrika ile berabere kalmış ve grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

Brezilya-Japonya | CANLI
Muriqi'in sakatlığında son dakika!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü! NATO ve Rusya-Ukrayna müzakereleri masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ve beklenen haber geldi! Van Dijk...
İşte Zenit'in Augusto için ödeyeceği rakam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep'in Wimbledon 2. turundaki rakibi belli oldu! Zeynep'in Wimbledon 2. turundaki rakibi belli oldu! 20:51
F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:39
İşte Zenit'in Augusto için ödeyeceği rakam! İşte Zenit'in Augusto için ödeyeceği rakam! 19:38
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 19:33
RAMS Başakşehir Onur Ergün ile 'devam' dedi! RAMS Başakşehir Onur Ergün ile 'devam' dedi! 19:31
Manchester City Maresca'yı resmen açıkladı! Manchester City Maresca'yı resmen açıkladı! 18:06
Daha Eski
Başakşehir Volkan Babacan ile nikah tazeledi! Başakşehir Volkan Babacan ile nikah tazeledi! 18:03
Zeynep Sönmez Wimbledon'da 2. turda Zeynep Sönmez Wimbledon'da 2. turda 17:00
Süper Lig ekibinden teknik direktör açıklaması! Süper Lig ekibinden teknik direktör açıklaması! 16:41
Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı! Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı! 15:59
Guirassy, F.Bahçe'nin sabrını taşırdı! Guirassy, F.Bahçe'nin sabrını taşırdı! 14:39
Türkiye Basketbol Kütüphanesi açıldı! Türkiye Basketbol Kütüphanesi açıldı! 14:27