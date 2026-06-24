Harry Kane'i Ganalı şaman durdurdu!

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan ve golsüz eşitlik ile sonuçlanan maçın ardından "Ganalı şaman" olarak tanınan Nana Kwaku Bonsam yeniden gündeme geldi. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Bonsam, İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane'i hedef aldığını ve onun üzerinde çalışmalar yapacağını söylemişti.

Kane'e yönelik açıklamalarında iddialı ifadeler kullanan Bonsam, "Kane üzerine çalışıyorum, daha önce neler yapabileceğimi gösterdim. Onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık yaşatmayacağım ama ülkeme karşı iyi oynamasını engelleyeceğim. Onu durduracağım" demişti.

KANE ŞANSSIZ BİR GECE GEÇİRDİ

32 yaşındaki Harry Kane, karşılaşmada kısa süreli bir sakatlık yaşarken yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremedi. İngiliz golcünün kaçırdığı pozisyonlar maçın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

RONALDO İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Nana Kwaku Bonsam'ın adı futbol dünyasında ilk kez 2014 Dünya Kupası sırasında gündeme gelmişti. Gana ile Portekiz arasındaki karşılaşma öncesinde konuşan Bonsam, Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı diz sakatlığında etkisi olduğunu öne sürmüştü.

Bonsam, o dönemde yaptığı açıklamada özel ritüeller gerçekleştirdiğini ve Ronaldo üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Şamanın yıllar önceki bu sözleri, Harry Kane hakkındaki son açıklamalarının ardından yeniden futbol kamuoyunun gündemine taşındı.