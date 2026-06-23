Cristiano Ronaldo'dan Dünya Kupası tarihine geçen gol! İlk oyuncu oldu

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Houston'da oynanan karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihine bir kez daha geçti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında ağları sarsan Ronaldo, Dünya Kupası'nda 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olarak önemli bir rekora imza attı.

İŞTE RONALDO'YU TARİHE GEÇİREN GOL

⚽️ Cristiano Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçiyor! Portekizli yıldız, bu golle ülkesini Özbekistan karşısında 1-0 öne geçiriyor. pic.twitter.com/MEY24vvyvC — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026

2006'DA BAŞLAYAN SERÜVEN

Dünya Kupası sahnesine ilk kez 2006 yılında Almanya'da çıkan Ronaldo, Portekiz'in turnuvayı dördüncü sırada tamamladığı organizasyonda penaltıdan bir gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ve 2014 Brezilya Dünya Kupası'nı da birer golle tamamladı.

2018 Rusya Dünya Kupası'nda ise etkili bir performans sergileyen Ronaldo, İspanya karşısında hat-trick yaparak dikkat çekti ve turnuvayı dört golle noktaladı.

Portekizli yıldız, 2022 Katar Dünya Kupası'nda da penaltıdan attığı golle takımına skor katkısı verdi.

Dünya Kupası'nın golcü yıldızları

Ronaldo'nun yanı sıra altı Dünya Kupası'nda forma giyen Lionel Messi de beş farklı turnuvada gol atma başarısı gösterdi. Arjantinli yıldız yalnızca 2010 Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşayamadı.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Pelé, katıldığı dört Dünya Kupası'nın tamamında gol atarken, Ronaldo Nazário ise mücadele ettiği dört turnuvanın üçünde rakip fileleri havalandırdı.