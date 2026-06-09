İsveç'in farkı forveti

İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ses getirmeye aday ülkelerden. Özellikle hücum hatları çok etkileyici. Premier Lig'de forma giyen Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal) ve Alexander İsak (Liverpool), her rakip için zorlayıcı isimler.

Her ne kadar İsak bu sezon Liverpool'da istediği gibi bir sezon geçiremese de potansiyeliyle öne çıkıyor. Orta sahalarında da Lucas Bergvall gibi 20 yaşında ve gelecek vaat eden bir yetenek var.

SAVUNMALARI SORU İŞARETİ

İsveç ile ilgili en büyük soru işareti savunma hattında olacak. Takım kaptanlarından Victor Lindelöf'ün performansı büyük önem taşıyor. Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Lindelöf, Dünya Kupası'na da iddialı geliyor. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan dejan Kulusevski onlar adına bir kayıp. Kalede de Stoke City'li Viktor Johansson'un ilk tercih olması bekleniyor. 27 yaşındaki kaleci, İsveç adına şu anda tam bir kara kutu gibi.

ELANGA PARLAYABİLİR

Hücum hattında Alexander İsak ve Viktor Gyökeres gibi yıldızları olan İsveç'in kadrosunda Anthony Elanga'yı yakından takip etmek lazım. Sağ ve sol kanatta forma giyen 24 yaşındaki yıldız, açık alanda çok etkili oluyor. Özellikle takımının hızlı hücum geçişlerinde Graham Potter mutlaka genç öğrencisini kullanacaktır. Elanga, kupanın sivrilen yıldızlarından biri olarak parlayabilir.

GRAHAM POTTER'A GÜVEN TAM

İsveç'in İngiliz çalıştırıcısı Graham Potter'a büyük güven var. Sözleşmesi 2030'a kadar uzatılan 51 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinin en büyük turnuvasına hazırlanıyor. Potter'ın böylesine büyük bir turnuvada fazla tecrübesi yok. Kupada göstereceği performans İsveç'in kaderini belirleyecek.